Sverige forbyr samlingar av fleire enn 50 personar

utenriks

Innstramminga av dei svenske koronatiltaka vart kunngjort av statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse fredag.

Fram til no har grensa for offentlege tilskipingar vore på 500 personar. Den nye grensa blir òg retningsgivande for private samlingar, opplyser Folkhälsomyndigheten. Helsedirektør Johan Carlson seier tiltaka rundt offentlege arrangement har fungert bra så langt, men at det likevel er på tide med ei innstramming.

– Vi har ein situasjon der det framleis er stor smittespreiinga i Stockholm og påtakeleg spreiing òg andre stader i landet, seier han.

Statsminister Löfven seier den som handlar i strid med råda og tilrådingane til styresmaktene, ber eit stort ansvar.

– Sverige og det svenske folket blir sett på prøve av koronaviruset. Liv, helse og arbeidsplassar er trua. Vi skal komme oss gjennom dette saman. Målet til regjeringa er å stoppe spreiinga så mykje som mogleg, seier Löfven og legg til at det kan komme ytterlegare tiltak. Han ber òg folk unngå reiser i påsken.

– Du som ikkje treng å reise, bli heime. Det er alvor no.

Sverige, som har registrert 2.840 smitta og 77 døde, har nokre av dei minst restriktive smitteverntiltaka i Europa.

