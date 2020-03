utenriks

I 16-tida vart eit fat nordsjøolje for levering i mai omsett for rundt 24,7 dollar fatet, medan amerikansk lettolje vart omsett for 21,3 dollar fatet, ein nedgang på 6 prosent frå dagen før.

Prisen for eit fat nordsjøolje har falle frå 68 dollar sidan årsskiftet.

Saudi-Arabia har gått til priskrig etter at Russland nekta å bli med på produksjonskutt, noko Opec-landa meiner er nødvendig for å motverke søkkande etterspørsel som følgje av koronapandemien.

(©NPK)