Nord-Makedonia blir Natos 30. medlemmer

utenriks

Den historiske hendinga kjem etter at ein langvarig strid med nabolandet Hellas om bruken av namnet Makedonia vart løyst. Utanriksdepartementet i USA stadfestar at regjeringa i Skopje formelt har innlevert tiltredingsdokumenta sine til Nato-traktaten, det siste stega på vegen til medlemskap.

– Nord-Makedonias tilslutning til Nato markerer slutten på mange års strev frå regjeringa og folket på å gå med i Nato, heiter det i ei fråsegn frå utanriksminister Mike Pompeo.

Ratifisering

NATO-landa underteikna tiltredingsdokumentet i februar i fjor, og i tida etterpå har dei 29 medlemslanda i tur og orden ratifisert medlemskapen. Spania var sist ute med å godkjenne utvidinga.

EU har òg opna døra for Nord-Makedonia, og etter fleire utsetjingar er det no semje om at det skal innleiast medlemskapsforhandlingar.

Vegen til medlemskap i Nato og EU vart opna i januar i fjor då det vart inngått ein avtale med Hellas om at det nordlege nabolandet skulle heite Nord-Makedonia, og ikkje det same som den nordlege provinsen i Hellas.

Storfamilien

– Nord-Makedonia er no medlem av Nato-familien, ein familie på 30 land med nesten ein milliard menneske. Ein familie som byggjer på at vi er sterkare og tryggare saman, uansett kva utfordringar vi møter, seier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Generalsekretæren vil måndag leie ein seremoni der det nordmakedonske flagget blir heisa ved hovudkvarteret i Brussel. Der skal det vaie på rekke med dei 29 andre.

(©NPK)