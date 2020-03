Maduro åtvarar USA etter sikting om narkosmugling

utenriks

Utspelet frå Venezuelas president kjem etter at amerikanske styresmakter har sikta han for narkotikahandel og kunngjort ein dusør på 15 millionar dollar for opplysningar som leier til at han blir arrestert.

Under ein tv-tale torsdag kveld svarte Maduro på skuldingane.

– Donald Trump, du er eit elendig menneske. Du handterer internasjonale relasjonar som den New York-mafia-utpressingsekspert du ein gong var som eigedomsboss, sa Maduro og la til ei klar åtvaring om kva som ventar om Colombia rører venezuelanske leiarhovud.

– Viss ein dag det imperialistiske colombianske oligarkiet vågar å krumme eit einaste hår, så vil dei møte eit bolivarsk sinne frå ein heil nasjon som vil utslette dei for alltid, sa Maduro.

USA har i lengre tid skulda Maduro og regjeringa hans for å bruke inntekter frå narkotikahandel til å kompensere for tapte inntekter, inntekter landet har mista som følgje av USAs harde sanksjonar mot Venezuela. Også partitopp Diosdado Cabello i sosialistpartiet, som også er leiar av nasjonalforsamlinga i landet, blir omfatta av skuldingane som går ut på at han skal ha «overfløymd USA med kokain» og brukt narkotika som eit «våpen» mot landet.

I siktinga blir Nicolás Maduro og medlemmer av regjeringa hans skulda mellom anna for å ha inngått forbund med narkotikakartell. Dei skal årleg ha smugla opptil 250.000 kilo kokain ut av Sør-Amerika.

