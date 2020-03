Krisepakke på veg til Trump etter historisk vedtak i Kongressen

utenriks

Kriseløyvinga har ein prislapp på cirka 2.200 milliardar dollar.

Tidlegare i veka gjekk løyvinga gjennom i Senatet, og fredag hadde turen komme til det andre kammeret i Kongressen, Representanthuset.

Krisepakken skal demme opp for konsekvensane som koronapandemien påfører amerikansk næringsliv og amerikanske arbeidstakarar og familiar.

Ein stor sum skal òg gå til å styrkje det amerikanske helsevesenet.

Prislappen på krisetiltaka er historisk høg – høgare enn under finanskrisa i 2009. Beløpet svarer cirka til 23.000 milliardar kroner.

Kompromiss

Vedtaket er resultatet av eit kompromiss mellom Republikanarane og Demokratane i Kongressen etter at dei to partia først mislykkast med å vedta to andre forslag som var utarbeidde av Republikanarane.

Talet på smitta i USA nærmar seg no 100.000, og president Donald Trump har vore svært misnøgd med at Kongressen har brukt nesten ei veke på å få vedteke dei økonomiske krisetiltaka.

Pakken inneber mellom anna direkte utbetalingar til amerikanske borgarar og fleire hundre millionar dollar i billege lån til små bedrifter og næringar som er spesielt utsette som følgje av virusutbrotet.

Han inneheld òg 100 milliardar dollar til sjukehus og klinikkar som har akutt behov for mellom anna verneutstyr og pustemaskiner.

Lån og kontantar

Løyvinga set av 500 milliardar dollar som skal kunne givast som kriselån for store selskap, mellom dei flyselskap, medan 377 milliardar skal bidra til å støtte små bedrifter som blir skadelidande på grunn av pandemien.

Samtidig skal ein vanleg amerikansk familie med fire medlemmer få utbetalt opptil 3.400 dollar. I tillegg set den store summar av til arbeidsløysetrygd.

Førre veke melde 3,3 millionar amerikanarar seg arbeidsledige.

– Landet vårt står overfor ein økonomisk og helsemessig krise som har historiske proporsjonar som følgje av koronaviruspandemien, den verste pandemien på over 100 år, sa speaker i Representanthuset, Nancy Pelosi like før avstemminga fredag.

