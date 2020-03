Kina stenger grensene for utlendingar

utenriks

Kina registrerte fredag 55 nye koronasmitta personar, og 54 var smitta i utlandet.

Situasjonen i Kina, inkludert i Hubei-provinsen, har dei siste vekene vore i ferd med å normalisere seg etter koronaepidemien.

Men på grunn av frykt for at epidemien blussar opp igjen, blir no dei aller fleste utlendingar nekta innreise, og alle visa som allereie er utskrivne, kan bli trekte tilbake. Berre diplomatar og enkelte andre grupper blir sleppte inn utan å søkje på nytt.

Talet på fly frå utlandet blir òg kraftig redusert. Innstrammingane trer i kraft laurdag lokal tid.

(©NPK)