utenriks

I ein videopressebrief seier ho at resesjonen vil bli verre enn den som følgde finanskrisa i 2009.

Georgieva seier at verdsøkonomien nærast har bråstansa og at det ifølgje overslag frå Det internasjonale pengefondet vil bli behov for 2.500 milliardar dollar for å få økonomiane i utviklingslanda over kneika.

– Og dette er eit forsiktig anslag, legg ho til.

Over 80 land har så langt søkt om krisehjelp frå IMF.

(©NPK)