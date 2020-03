16-åring i Frankrike død etter koronasmitte

utenriks

Dødsfallet vart omtalt torsdag då franske helsestyresmakter orienterte om situasjonen rundt påviste smittetilfelle og dødsfall knytt til pandemien i Frankrike. Blant dei 365 nye covid-19-relaterte dødsfalla i landet frå onsdag til torsdag var det òg ei 16 år gammal jente som var død i Paris, opplyste helsedirektør Jérôme Salomon.

Jenta er det yngste offeret for sjukdommen som er kjent i landet.

– Det er ikkje til å bere. Vi skulle jo berre ha eit vanleg liv, seier mora Sabine til det franske nyheitsbyrået AFP.

Ho fortel at dottera, som i franske medium er omtalt som Julie A., for ei veke sidan byrja å hoste. På laurdag vart ho kortpusta og vart lagt inn på sjukehus der ho vart testa for covid-19. Tilstanden forverra seg likevel for jenta, og torsdag vart dødsfallet offentleggjort. 16-åringen hadde ingen kjende underliggande sjukdommar.

– Frå starten av vart vi fortalt at viruset ikkje er farleg for unge menneske. Vi trudde på det, som alle andre, seier mora.

I alt har Frankrike registrert 1.696 døde etter å ha vorte smitta av koronavirus. Meir enn 29.000 er smitta.

