Norsk Folkehjelp fryktar koronaspreiing i Gaza

Dei sju siste som fekk påvist smitte, var alle medlemmer av Hamas' tryggingsstyrke og var på det same karantenesenteret som to smitta palestinarar som kom frå Pakistan førre veke, opplyser helsestyresmaktene på Gazastripa.

Norsk Folkehjelp er ikkje overraska og fryktar ukontrollert smittespreiing i den omleira enklaven, som er eitt av dei tettast folkesette områda i verda.

– Å halde avstand er sjølvsagt for oss, men på Gazastripa er det ein luksus som ikkje er mogleg å gjennomføre i praksis, seier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

– 2 millionar menneske er innesperra som i eit fengsel, og med eit ekstremt dårleg rusta helsevesen står palestinarane overfor ei koronaoppgåve som krev hjelp frå utsida, seier ho.

Nedkøyrt helsevesen

Som følgje av Israels blokade, mangel på reint vatn og elektrisitet, overbefolkning og skyhøg arbeidsløyse, anslo FN alt for tre år sidan at Gazastripa ville vere umogleg å bu i 2020.

Helsevesenet er heilt nedkøyrt, og Verdshelseorganisasjonen (WHO) anslår at det berre vil vere i stand til å handtere dei 100 første pasientane som blir sjuke av viruset.

Sjukehusa har under 3.000 sengeplassar og berre 50–60 pustemaskiner, og dei vil derfor vere heilt avhengige av hjelp utanfrå dersom viruset rammar.

Karantene

– Situasjonen er svært vanskeleg og blir endå meir problematisk fordi dei som har komme til Gaza etter 15. mars, må gjennomgå ein karanteneperiode på skular som er minimalt utrusta. Åtte personar deler det same rommet, fortel Fadi Abu Shammala i general Union of Cultural Centres (GUCC), ein av Norsk Folkehjelps lokale partnarar.

Paraplyorganisasjonen PNGO, som samlar ei rekke palestinske organisasjonar, understrekar at det no trengst koordinert innsats på Gazastripa og at det som hittil er gjort, ikkje er nok.

