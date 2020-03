Koronakrisa gir frykt for matsikkerheita

utenriks

Virusfrykta har fått millionar av menneske til å hamstre, og tomme butikkhyller er eit vanleg syn.

Fleire land har stansa eksport av mat for å sikre eiga befolkning. Andre land har varsla store oppkjøp for å bygge opp kriselager. Begge delar kan få følgje for matsikkerheita i verda.

I India, som er verdas største riseksportør, vart det nyleg innført tre vekers portforbod, og Vietnam, som er den tredje største eksportøren i verda av ris, avgrensar no eksporten, ifølgje Reuters.

Held igjen

Kasakhstan, som er ein stor kveiteprodusent, har òg bremsa eksporten, medan Russland og Malaysia har innført restriksjonar for eksport av matolje.

– Dersom dei store eksportørane held igjen, vil kjøparane verkeleg bli bekymra. Dette er panikk og ikkje rasjonelt, for verda har nok mat, seier landbruksøkonomen Phin Ziebell i National Australia Bank til Reuters.

Er nok

Ifølgje amerikanske styresmakter vil det i år bli produserte 1,26 milliardar tonn ris og kveite i verda, noko som skulle vere meir enn nok til å dekke etterspørselen.

Koronaepidemien kan likevel få store følgjar for innhausting og vidareforedling, og prisen på ris har no stige til 492,5 dollar per tonn, det høgaste sidan hausten 2013.

Det er likevel langt igjen til 2008, då finanskrisa resulterte i panikkoppkjøp som dreiv prisen på ris opp til 1.000 dollar per tonn.

Store lager

Rislagera i verda er no på minst 180 millionar tonn, men dei er ikkje jamt fordelte sidan Kina og India åleine sit på 153 millionar tonn.

Store importørar, som Filippinane og Indonesia, opplyser at dei har lager som dekker behovet i to månader framover, men i juni vil det vere tomt.

