Flyktninghjelpen fortviler over stengde grenser

– Medan styresmakter tek tøffe og nødvendige grep for å hindre spreiing av koronaviruset, så er millionar av flyktningar framleis avhengige av humanitær hjelp, seier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Berre i Midtausten hindrar strenge tiltak innført i Syria, Jemen og på Gazastripa hjelpeorganisasjonen frå å nå fram med livreddande hjelp til 300.000 menneske i nød, seier han.

Egeland er særleg redd for følgja av virusutbrot i overfylte flyktningleirar og omleira område.

Må få levere nødhjelp

Koronaviruset er no påvist på den folkerike Gazastripa, der ein ti år lang israelsk blokade ifølgje Flyktninghjelpen har øydelagt helsevesenet. Også i Syria, eit land som ligg i ruinar etter ni år med krig, er viruset påvist.

– Vi ber styresmakter om å få lov til å bli verande i felt og levere nødhjelp slik at vi kan hjelpe og verne dei mest sårbare før det er for seint, seier Egeland.

– Om hjelpearbeidarar ikkje får jobbe no, fordi dei blir stansa av nedstengingar eller blir tvinga til å vere heime, så vil viktige hjelpeforsyningar gå tapt og menneske på flukt vil miste den einaste hjelpa dei får, seier han.

FN-utsending bekymra

FNs spesialutsending til Syria, den erfarne norske diplomaten Geir O. Pedersen, er òg djupt bekymra for kva som kan skje dersom koronaviruset blir spreidd i det krigsherja landet.

– Eg ber om ei komplett og umiddelbar våpenkvile i heile Syria, slik at alt kan setjast inn på å kjempe mot koronaviruset, sa han tidlegare i veka.

– Internt fordrivne og flyktningar lever under forhold som er særleg farlege, og det same gjer innsette og krigsfangar, sa Pedersen.

Høg risiko

– Risikoen er veldig høg for at viruset blir spreidd til overbefolka flyktningleirar i Asia, Midtausten og delar av Afrika, og det vil føre til ein humanitær katastrofe om vi ikkje kan verne dei som er mest utsett, åtvarar Egeland.

– Humanitær hjelp er heilt avgjerande for å bremse spreiinga. Til dømes er leveranse av såpe, reint vatn og hygienefasilitetar med på å førebyggje koronasmitte i sårbare lokalsamfunn, seier han.

Egeland ber om at hjelpearbeidarar får same status som helsearbeidarar, farmasøytar og butikktilsette, som trass i portforbod og stengde grenser får gå på jobb.

– Om matbutikkar og apotek kan halde det gåande gjennom denne krisa, så burde det same vere mogleg for nødhjelpsarbeid, seier han.

