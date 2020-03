Danmarks regjering vil forby fleire enn to personar å møtast

utenriks

Talet for kor mange som kan møtast av gongen, kan dermed senkast frå ti til to. Det finst likevel fleire unntak, mellom anna for arbeidsplassar og politiske møte.

Forslaget blir hastebehandla torsdag saman med eit forslag om å auke straffa for å stele handsprit med fengsel på opptil 30 dagar.

Den danske regjeringa har i tillegg ei rekke andre forslag til å skjerpe lovgivinga knytt til koronakrisa. Dei ønsker mellom anna å auke straffa for mindre tjuveri der ein utnyttar koronakrisa til å stele frå private heimar frå 40 til 80 dagar. Politiet kan òg få rett til å stengje område som leikeplassar og fotballbanar der det er fare for at fleire menneske møtest.

Forslaget blir retta både mot bedrifter og privatpersonar som bryt reglar og tiltak knytt til spreiinga av koronaviruset. Næringsdrivande som svindlar til seg eit beløp på 1 million kroner frå offentlege hjelpetiltak, kan straffast med 4 års fengsel. Det er ei firedobling av dagens straffenivå.

Forslaga om avgrensa forsamlingsfridom og straffer for sprit kan ta til å gjelde frå tysdag 31. mars.

