100 nye dødsfall i New York torsdag

utenriks

Talet gjeld personar som er registrerte døde siste døgn. Det totale talet på døde i New York har dermed auka til 385. Det opplyser guvernøren i delstaten Andrew Cuomo to.

Nye tal for USA totalt viser at 1.037 er døde etter å ha vorte smitta.

New York er no senter for smitteutbreiing i USA, med totalt 37.258 registrerte smitta. 5.327 får behandling på sjukehus og 1.290 får intensivbehandling.

Heile 25 prosent av USAs koronatestar har vorte gjennomførte i delstaten New York, opplyste Cuomo på ein pressekonferanse torsdag.

Dei totale tala på smitta i USA viser at landet no har passert Italia. Medan USA har registrert 75.069 med koronasmitte, har Italia 74.386 torsdag ettermiddag, ifølgje Worldometer.

