utenriks

Chris Hopson, representant for leiarar i den nasjonale helsetenesta (NHS) og sjef for NHS Providers, seier at dei har sett ein «eksplosjon» i pågangen av alvorleg sjuke pasientar.

Han samanlikna pågangen av pasientar ved sjukehus i den britiske hovudstaden med ein vedvarande tsunami.

