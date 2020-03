Norskiranar tiltalt for drapsplanar i Danmark

utenriks

Målet for attentatet var ifølgje Politiets Efterretningstjeneste PET ein leiar for den iranske opprørsgruppa Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

Den norsk-iranske 40-åringen blir skulda for å ha overvaka ASMLA-leiaren i heimen hans og for å ha filma kona til mannen på ordre frå iransk etterretning.

Jobba ved ambassade i Oslo

Han nektar straffskuld.

Mannen vart i oktober 2018 arrestert av svensk tryggingspoliti i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sete i varetekt sidan.

Den tiltalte mannen har budd i Noreg i ti år og skal fleire gonger ha jobba som vakt ved den iranske ambassaden i Oslo. Han har òg sete på første rad saman med Irans ambassadør under festlege høve.

På sin eigen CV oppgir mannen sjølv å ha jobba for ambassaden, og han har òg jobba for fleire ulike IT-bedrifter i Oslo.

Blir sett på som terrororganisasjon

ASMLA tok på seg ansvaret for angrepet mot ein militærparade i byen Ahvaz i Khuzestan 22. september 2018, der 25 menneske vart drepne.

Gruppa har òg stått bak fleire andre bombeattentat og sabotasjeaksjonar i Iran og står på lista til styresmaktene over terroristorganisasjonar.

