Koronaviruset påvist i by ved rohingya-leir i Bangladesh

– Dette er noko vi verkeleg har frykta, strekar hjelpeorganisasjonen under i ei pressemelding onsdag.

– Med 860.000 menneske på eit lite område under krevjande forhold betyr det at dei neste timane blir kritiske, sjølv om vi berre til no har eitt registrert tilfelle. Vi set inn det vi har av mannskap og ressursar, skriv Care vidare.

Organisasjonen prøver no å etablere område der sjuke personar kan isolerast. Det blir òg delt ut hanskar, masker og desinfeksjonsmiddel, samtidig som det blir informert om hygiene til både vaksne og barn.

