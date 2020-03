utenriks

Den strenge avgjerda er nyleg innført for å avgrense spreiinga av koronasmitte i Italia. Der går det fram at den som ikkje respekterer karantenen etter ein positiv virusprøve risikerer minst eitt års fengsel.

– Eit forsettleg brot på det absolutte forbodet for å forlate heimen sin for personar som er sette i karantene etter å ha testa positivt for viruset, vil bli straffa med fengsel frå eitt til fem år, heiter det i ei pressemelding frå styresmaktene.

