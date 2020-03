IS hevdar å stå bak angrep på sikh-tempel i Kabul

utenriks

Angrepet skjedde onsdag morgon då ei gruppe væpna menn storma tempelet. Ein talsmann for sikhane i Kabul seier fleirtalet av gislane er kvinner og barn som hadde samla seg til morgonbønn.

IS hevdar å stå bak angrepet, ifølgje nettstaden SITE, som overvaker jihadist-nettverk over heile verda.

Afghanske tryggingsstyrkar har rykt ut til tempelet. Ein talsmann for innanriksdepartementet seier det framleis går føre seg kampar der fleire timar etter at angrepet starta, og at opptil fire sjølvmordsbombarar deltok i angrepet.

Det var over 150 menneske inne på tempelområdet då angrepet starta.

– Folk er fanga inne i bygningen, og tryggingsstyrkane prøver å redde dei ut, seier talsmannen for innanriksdepartementet. Ifølgje talsmannen for sikhane er minst fire menneske drepne.

Det bur om lag 1.000 sikhar og hinduar i Afghanistan, og dei har vorte utsette for fleire angrep. I november 2018 vart 19 menneske drepne, dei aller fleste sikhar, då IS utførte ein sjølvmordsaksjon i Nangarhar-provinsen aust i landet.

(©NPK)