Assange blir nekta sett fri mot kausjon

utenriks

Den australske WikiLeaks-grunnleggjaren sit fengsla i Storbritannia. Ein britisk domstol har avgjort at Assange ikkje kan sleppast fri frå varetekt sidan dei ser på det som sannsynleg at han vil prøve å rømme for å sleppe å bli utlevert til USA.

Dommar Vanessa Baraitser har lagt til grunn at Assange tidlegare har brote vilkåra for kausjon.

Assanges advokatar meiner han bør sleppast ut på grunn av smittefaren, i tillegg til bekymring for den fysiske og psykiske helsa hans.

– Britiske fengsel kan bli episenter for spreiing av covid-19. Dei er overfylte, og viruset blir lett spreidd i lukka miljø, argumenterer advokatane.

Men dommaren seier at slik situasjonen er i dag, gir ikkje pandemien i seg sjølv grunnlag for at Assange kan setjast fri.

Britiske styresmakter vurderer lauslating av fangar som eit tiltak for å lette pressa på fengselsvesenet. Rundt 3.500 tilsette – om lag 10 prosent – var borte frå jobb tysdag fordi dei var sjuke eller i heimeisolat, melder BBC.

Neste rettsmøte i utleveringssaka mot Assange er i mai, men virusutbrotet gjer at saka truleg blir utsett.

(©NPK)