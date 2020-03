USA kuttar støtte til Afghanistan etter mislykka møte

utenriks

Utanriksminister Mike Pompeo kom måndag på eit umeldt besøk til Afghanistans hovudstad Kabul der han møtte Afghanistans president Ashraf Ghani og erkerivalen hans, tidlegare regjeringssjef Abdullah Abdullah. Dei kranglar om kven som vann presidentvalet i september i fjor, og landet står derfor utan ei fungerande regjering.

No står heile fredsavtalen mellom USA og Taliban i fare.

Kranglinga mellom dei to rivalane er årsaka til at Pompeo tok i bruk sterke ord. Han varsla at USA vil kutte i støtta til landet, og at det vil bli ytterlegare kutt på alle former for samarbeid framover.

Djupt skuffa

I ei uvanleg tøff fråsegn kritiserte Pompeo dei to mennene for ikkje å vere i stand til å samarbeide og at dei derfor truar heile fredsavtalen som kan avslutte USAs lengstgåande konflikt.

– USA beklagar djupt at den afghanske presidenten Ashraf Ghani og tidlegare regjeringssjef Abdullah Abdullah har informert sekretær Pompeo om at dei ikkje har vore i stand til å bli samde om ei regjering som kan møte utfordringane med styresett, fred og sikkerheit og sørge for helse og velferd for afghanske borgarar, sa Pompeo etter møtet.

Pompeo sa vidare at han var skuffa over åtferda til begge mennene og la til at den skadd forholdet mellom USA og Afghanistan, og dessutan at den vanærar innsatsen til afghanarar, amerikanarar og resten av partane som har ofra liv og verdiar i eit forsøk på å forme ei ny framtid for landet.

Snakka med Taliban

Pompeo flaug rett til Qatar etter besøket i Kabul. Aldri tidlegare er det halde samtalar mellom USA og Taliban på eit så høgt nivå.

Møta mellom Pompeo og tre leiarar i den afghanske opprørsrørsla vart halde bak lukka dører på den qatarske flybasen al-Udeid. Blant dei var mulla Baradar, Talibans forhandlingsleiar som tidlegare sat fengsla, opplyser talspersonen til det amerikanske utanriksdepartementet Morgan Ortagus måndag kveld.

– Han vil presse dei til å halde avtalen som vart signert førre månad, seier Ortagus.

Tilbaketrekking

Ashraf Ghani vart teke i eid for ein ny periode 9. mars, men Abdullah avviser resultatet og har utropt seg sjølv til president.

Den amerikanske utanriksministeren prøvde å få dei to til å slutte opp om avtalen USA inngjekk med Taliban i februar, men forlét Kabul utan at det vart meldt om noko gjennombrot.

Avtalen med Taliban opnar for amerikansk tilbaketrekking frå landet og direkte forhandlingar om ein fredsavtale mellom opprørarane og regjeringa i Kabul.

Oslo-forhandlingar

Forhandlingane skulle etter planen ha starta i Oslo 10. mars, men Ghani har til no nekta å gå med på Talibans krav om fangeutveksling, som er eitt av punkta i avtalen mellom opprørarane og USA.

Taliban krev at 5.000 fangar må lauslatast før dei vil setje seg ved forhandlingsbordet, og tilbyr sjølv å lauslate 1.000 fangar.

Ghani skal ha tilbode seg å lauslate 1.500 fangar mot løfte om at dei ikkje tek til våpen igjen, og dessutan å lauslate dei andre 3.500 når forhandlingane er i gang. Dette har Taliban avvist.

