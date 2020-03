New Yorks guvernør åtvarar om dramatisk auke i smittekurven

utenriks

Andrew Cuomo beskriv tysdag ein «dramatisk» auke i talet på smitta.

– Vi har ikkje flata ut kurven, og kurven aukar faktisk. Toppen er høgare enn vi trudde, og han kjem raskare enn vi trudde, seier Cuomo, som anslår at toppen kan nåast om to–tre veker.

New York har påvist over 25.600 tilfelle av koronasmitte, nesten ti gonger fleire enn California, den nest hardast ramma delstaten i USA. 210 koronadødsfall er registrerte. Styresmaktene har tidlegare anslått at toppen kunne komme først i mai.

Manglar 90.000 senger

Frykta er at 40.000 pasientar vil trenge intensivbehandling om få veker, men delstaten har berre 3.000 intensivsengeplassar. New York har òg justert opp anslaget sitt for kor mange sjukehussenger som trengst til 140.000.

Delstaten har i dag 53.000 sjukehussenger, ifølgje Cuomo, som seier behovet for pustemaskiner og ventilatorar framleis er «kritisk og desperat».

Delstaten har fått tak i 7.000, men treng minst 30.000 fleire. Utstyret kan utgjere forskjellen mellom liv og død for nokre pasientar, og den einaste måten å få tak i det på, er gjennom den føderale regjeringa, ifølgje Cuomo.

Eksperimenterer

– Eg kan ikkje med den beste evna mi forstå motviljen mot å bruke lova om forsvarsproduksjon, seier Cuomo.

Han viser til ei lov som ville gjort president Donald Trump i stand til å krevje at privat sektor skal produsere det nødvendige utstyret.

Helsearbeidarar i New York har byrja å bruke eksperimentelle teknikkar der dei deler ein ventilator mellom to pasientar, fortel guvernøren.

