Mann død etter å ha teke akvariumsfisk-medisin for å hindre koronavirus

Kona seier til NBC News at dei hadde sett president Donald Trump snakke om moglege fordeler ved bruk av malariamedisin som inneheld klorokin. Ho kjende igjen ordet «klorokin» frå eit medikament som ho tidlegare hadde brukt til å behandle akvariumsfisk med.

– Eg såg det stod på hylla bak oss og tenkte at dette er jo det same som dei snakkar om på TV, seier ho til kanalen.

Ekteparet i 60-åra var redd for å bli smitta av koronaviruset og ville verne seg mot å bli infisert med viruset. Derfor blanda dei ei lita mengde med fiskemedisinen med væske og drakk det. Innan 20 minutt vart begge svært sjuke.

– Eg byrja å kaste opp. Mannen min fekk pusteproblem og ville halde meg i handa, seier ho. Ektemannen døydde like etter han kom til sjukehus.

Non-profit-organisasjonen Banner Health i Arizona, som driv ei rekke sjukehus, stadfesta måndag at ekteparet hadde innteke tilsetningsstoffet klorokinfosfat, som ikkje er det same som hydroksyklorokin som blir brukt i malariamedisin for menneske. Medikamentet dei tok, blir brukt til å behandle parasittar hos fisk.

Ingen malariamedisin er godkjent for å hindre eller behandle covid-19, men nokre studiar antydar at verkestoffet hydroksyklorokin kan ha effekt. Noreg og USA er blant fleire land som no er i gang med å teste dette, i samarbeid med Verdshelseorganisasjonen (WHO).

