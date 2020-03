Kina lettar på reiserestriksjonar frå Hubei og Wuhan

utenriks

Medan innbyggarar i Hubei kan reise ut frå provinsen allereie frå midnatt tysdag, vil innbyggarar i Wuhan få lette i reiserestriksjonane først frå 8. april, opplyser styresmaktene.

Wuhan er det første episenteret og startpunkt for utbrotet av koronaviruset i desember. Byen og heile provinsen har vore underlagt svært strenge reglar for karantene og isolasjon og styresmaktene har bygd nye sjukehus på rekordtid for å ta av for det store talet smitta som har hatt bevhov for medisinsk hjelp.

Få nye tilfelle

Dei siste dagane har det vore svært få nye tilfelle av smitte frå viruset i området, nokre dagar ingen i det heile. Det har òg vore eit markant fall i talet på døde. Dei fleste som har vore innlagde på sjukehus, er no skrivne ut. Nye tilfelle av smitte som har vorte avdekt i Kina, har derimot vorte spora til utlandet.

Samtidig med at det blir enklare for personar frå Hubei å reise ut av provinsen, skjerpar Kina no reglane for innreise. I hovudstaden Beijing vil alle reisande frå utlandet bli testa for koronasmitte.

Alle frå utlandet i karantene

Alle fly frå utlandet til hovudstaden i landet blir no omdirigerte til tolv andre flyplassar andre stader i Kina. Der blir alle reisande testa for smitte. Dei som er friske og ikkje viser nokon symptom, vil få reise til Beijing, men alle reisande frå utlandet blir underlagt ein to veker lang karantene.

Kina melde om 78 nye tilfelle av koronasmitte tysdag. Berre eitt av tilfella vart registrerte i Hubei-provinsen og 74 av smittetilfella skal ha eit utanlandsk opphav. I alt har Kina no registeret 427 tilfelle av importert koronasmitte.

(©NPK)