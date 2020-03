Italia augnar håp

utenriks

Italia med sine 60 millionar innbyggjarar er det landet i verda som er hardast ramma av koronapandemien, med 64.000 smitta og over 6.000 døde.

Dødsraten er tilsynelatande skyhøg, over dobbelt så høg som i verda elles, men ifølgje ekspertane har det truleg si forklaring.

Det italienske helsevesenet vart overvelda då smittespreiinga skaut fart, og berre dei aller sjukaste er testa for viruset. Det reelle talet på smitta kan derfor vere dobbelt så høgt, og den reelle dødsraten er i så fall meir i tråd med andre land.

Tala går ned

Dei siste dagane har talet på nye smittetilfelle og dødsfall gått ned, og helsestyresmaktene i landet augnar no eit lite håp om at toppen kan vere nådd.

Medan det laurdag vart meld om 793 nye dødsfall, fall talet på søndag til 651 og måndag til 602.

Talet på rapporterte smittetilfelle auka på det meste med over 20 prosent frå dag til dag, men har dei siste dagane auka med under 10 prosent.

Italias helsedirektør Silvio Brusaferro er forsiktig optimist, men åtvarar samtidig mot å ta sigeren mot viruset på forskot.

– Vi treng fleire etterfølgjande resultat for å stadfeste trenden, for å bli meir sikre på at situasjonen blir betre, seier han til AFP.

– Vi kan ikkje erklære siger enno, men det er lys i enden av tunnelen, seier leiaren for helsevesenet i den hardaste ramma regionen i landet Lombardia, Giulio Gallera.

Friskmeldt

3.200 smitta italienarar låg tysdag framleis på intensivavdeling, og tilstanden deira vart kalla for alvorleg eller kritisk.

Samtidig melder styresmaktene at drygt 7.400 av dei smitta no er erklærte friske og virusfrie. Blant dei er 38 år gamle Mattia, som blir omtalte som den første koronapasienten i landet.

Etter 18 døgn i respirator på intensivavdeling vart Mattia tysdag utskriven og kunne reise heim til Lombardia, der han om få dagar blir far.

38-åringens eigen far er blant dei mange som har mista livet i regionen, der innbyggjarane har sete i karantene dei siste to vekene.

Italienske legar mistenkjer at koronaviruset kan ha vore i området lenger enn først antatt, og at pasientar som døydde av lungebetennelse i fjor haust, kan ha vore smitta.

Gamle og sjuke

Statistikk frå helsestyresmaktene viser at gjennomsnittsalderen for dei som blir smitta i Italia, er på 63 år, medan gjennomsnittsalderen for dei som døyr, er langt høgare.

Rundt halvparten av dei som døyr, har vore over 80 år gamle, medan 85 prosent har vore over 70 år, ifølgje epicentro.

Ein stor del av dei som døyr eller blir kritisk sjuke, har òg underliggjande, kroniske sjukdommar, som hjarte- og karsjukdommar, lungesjukdommar, høgt blodtrykk og diabetes.

Då Italias nasjonale helseinstitutt (ISS) undersøkte legejournalane til dei 350 første som døydde av viruset, fann dei at heile 99 prosent av dei lei av ein eller fleire underliggjande sjukdommar.

(©NPK)