EU-parlamentet krev evakuering av greske leirar

– Dersom EU ikkje straks gjer noko, kan situasjonen på dei greske øyane komme ut av kontroll og mange liv gå tapt, ifølgje leiaren i borgarrettskomiteen i EU-parlamentet, Juan Fernando Lopez Aguilar.

Tysdag sende komiteen over eit brev til EUs kommissær for krisehandtering, Janez Lenarcic. Der blir det vist mellom anna til at dei greske leirane vart bygde for 6.000 menneske, men at dei no husar 42.000.

Dei som er i dei overfylte leirane, vil ikkje ha noka moglegheit til å halde nødvendig distanse til andre ved eit smitteutbrot, påpeikar Lopez Aguilar.

Hellas har etablert leirar for asylsøkjarar på øyane Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos. Det er ikkje påvist koronasmitte i nokon av leirane, men Hellas har registrert 695 smittetilfelle og 17 døde.

