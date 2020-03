EU-ministrar gir Albania og Nord-Makedonia tommelen opp

utenriks

Utvidingsprosessen på Vest-Balkan vart sett på vent før jul, då Frankrike, Nederland og Danmark sette seg på bakbeina. Denne veka kom han for alvor tilbake i rute.

Etter eit førebuande ambassadørmøte måndag, vart ministrane samde i ein videokonferanse tysdag. Dermed kan det formelle vedtaket fattast i ein skriftleg prosedyre gjennom veka.

– Dette er ein heider av den store reforminnsatsen i dei to landa, som har vist ein sterk politisk vilje til å gå vidare på den europeiske vegen sin, skriv det kroatiske formannskapet i EU-rådet på Twitter.

Albania må likevel belage seg på fleire reformer, mellom anna av vallova i landet, skriv Politico. I tillegg har EU gitt landa klar beskjed om å rydde opp i «fenomenet med ubegrunna asylsøknader» frå albanarar i EU-land. Det må skje før dei reelle samtalane tek til.

Overtid

Semja på tysdag kjem fleire månader på overtid. EU-kommisjonen har lenge meint at både Albania og Nord-Makedonia er klare for medlemskapsforhandlingar.

– Strålande nyheiter for Vest-Balkan og EU. Det gler meg at medlemslanda har gitt grønt lys for å starte samtalar. Framtida til Vest-Balkan ligg i EU, tvitrar president i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen tysdag ettermiddag.

Både Albania og Nord-Makedonia har gjennomført demokratiske reformer for å kunne bli kandidatland. Sistnemnde har dessutan endra namn for å løyse ein langvarig strid med nabolandet Hellas.

Både dei potensielle nye medlemmene og fleire land i unionen reagerte kraftig då EU-leiarane ikkje fekk landa saka på toppmøtet sist oktober. Men etter ambassadørmøtet i Brussel sa kjelder i diplomatiet til DPA at alle uteståande stridstema er løyste.

Prosessen med å utvide EU for første gong sidan Kroatia vart medlem i 2013 kjem til å ta fleire år, kanskje eit heilt tiår.

– Treng sterke band

Også EU-parlamentet har vore ein pådrivar for innmeldingsprosessen, og president David Sassoli beskriv utfallet på tysdag som «ei god nyheit i vanskelege tider».

– Vi treng sterke band med naboane våre, no meir enn nokon gong, skriv han på Twitter.

Både han og von der Leyen oppmodar stats- og regjeringssjefane til å følgje opp avgjerda til europaministrane.

Det er elles planlagt eit felles toppmøte for EU og landa på Vest-Balkan i Kroatias hovudstad Zagreb i mai. Utviklinga i koronapandemien vil avgjere om det møtet kan gjennomførast etter planen.

(©NPK)