Danmark stansar utsending av asylsøkarar

utenriks

– Vi skal gjere alt vi kan for å kjempe mot smittespreiing i denne vanskelege situasjonen. Derfor skal vi no naturlegvis ikkje sende asylsøkarar rundt på kryss og tvers av Europas grenser, seier utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye.

Dublin-forordninga er ein avtale mellom EU-landa, Noreg Sveits, Island og Liechtenstein. Ho skal sikre at asylsøknader berre blir behandla i eitt av desse landa.

Vanlegvis vil dette vere det europeiske landet som søkaren først kom til. I tråd med Dublin-samarbeidet blir derfor mange asylsøkarar sende tilbake til landet som er ansvarleg for behandlinga av søknaden.

Desse såkalla overføringane har Danmark no stansa for å unngå smittespreiing. Danmark vil heller ikkje få asylsøkarar som danske styresmakter normalt har ansvaret for.

Danske styresmakter har førebels stansa Dublin-overføringane fram til 13. april. Sidan Danmark stengde grensene 14. mars, har det berre komme nokre få asylsøkarar til landet.

