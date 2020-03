utenriks

Samtidig omgjorde han måndag tre dødsdommar til fengsel på livstid, melder NBC.

– Dette blir vanlegvis gjort på grunn av ei endring hos den dømte. Grunnen til at eg gjer om dommane for desse tre avskyelege og skuldige personane er at det er i tråd med avskaffinga av dødsstraff, seier Polis.

Den siste avrettinga i Colorado fann stad i 1997.

(©NPK)