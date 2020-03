64 etiopiarar funne døde i konteinar

utenriks

Dei 64 menneska sat tett i tett i ein konteinar på ein lastebil som tysdag vart stansa og sjekka i Tete-provinsen nordvest i Mosambik.

Rundt dei døde sat 14 menneske som hadde overlevd, opplyser ei sjukehuskjelde.

Temperaturen i provinsen er no rundt 34 grader. Ein ikkje namngitt tenestemann seier at dødsårsaka blir anteken å ha vore kveling.

Eit bilde frå staden viser den vesle gruppa av overlevande som sit omgitt av lik. Eit anna bilde viser helsepersonell med kvite plastforkle og blå ansiktsmaskar i det dei gjer seg klar til å fjerne lika og hjelpe dei overlevande.

Ei talskvinne for lokale styresmakter, Amelia Direito, seier at alle personane i konteinaren var etiopiske menn.

Både lastebilsjåføren og assistenten hans er arrestert av politiet, ifølgje Direito. Begge er frå Mosambik. Sjåføren skal ha fortalt politiet at han vart lova rundt 500 dollar, rundt 5.500 kroner, for å transportere mennene.

Det etiopiske utanriksdepartementet opplyser at det har fått stadfesta at mange etiopiarar som reiste i eit køyretøy frå Malawi til Mosambik, er døde. Departementet uttrykkjer stor sorg over tragedien og medkjensle med dei etterlatne. Det prøver no å slå fast identiteten til dei døde.

Mosambik blir ofte brukt som smuglarrute av menneske som ønsker å ta seg til Sør-Afrika.

