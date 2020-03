Von der Leyen: Stengde grenser svekker viruskampen

utenriks

Kommisjonen har komme med retningslinjer som skal lette på situasjonen og sørge for at varer framleis kjem fram. Eitt av tiltaka er eigne filer for å køyre over «på grønt» grensa.

– Å krysse grensa i ei grøn fil bør ikkje ta meir enn 15 minutt. I helga var det grensepostar med køar på over 40 kilometer og ventetid på opptil 18 timar. Dette må ta slutt, seier von der Leyen i ei videomelding måndag.

– Viruskampen vil ta tid

Mange EU-land har stengt grenser som normalt er opne og forbyr alle ikkje-nødvendige reiser. I tillegg er det helsekontroll ved mange grenser. Von der Leyen vil få betre flyt i desse prosessane og forenkle papirarbeidet for lastebilsjåførar for å sikre ta bedrifter framleis får forsyninga sine.

– Kampen mot viruset vil ta lang tid. Styrken og evna til å vinne den kampen kjem frå den felles marknaden vår. Derfor må vi verne det, seier ho.

Vil få folk heim

Også andre land har stengt grensene sine, noko som gjer at mange EU-borgarar på reise i utlandet slit med å komme seg heim.

Utanriksministrane til medlemslanda vart måndag samde om å trappe opp innsatsen for desse borgarane. Ei arbeidsgruppe skal hjelpe til med koordinering, slik at EU-borgarar samlast i tredjeland for organisering av heimreise.

– Vi vil halde fram med å jobbe for at dei skal komme tilbake til Europa. Eg har òg bede kollegaer i Asia og Latin-Amerika om assistanse, men det er i første omgang flyselskapa som gjere ein innsats for å fly folk heim, sa EUs utanrikssjef Josep Borrell etter eit videomøte.

Han streka under at innsatsen blir retta mot folk som er på reise, ikkje dei som er fast busette i andre land.

Det er anslått at rundt 150.000 EU-borgarar er på reise i utlandet.

(©NPK)