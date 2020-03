Verdsøkonomien blir hardt ramma av pandemien

utenriks

Sjølv om mange land har vedteke enorme krisepakkar, blir dei økonomiske konsekvensane naturleg nok store når store delar av samfunnet blir stengt.

I USA kan bruttonasjonalproduktet (BNP) falle 24 prosent i andre kvartal, trur finansgiganten Goldman Sachs.

Arbeidsløysa blir i mange land venta å stige kraftig, og i Australia har det allereie danna seg lange køar utanfor arbeidsløysekontora.

– Berre for nokre veker sidan ville det vore umogleg å førestille seg dette, sa statsminister Scott Morrison måndag.

Han varsla at australiarane står overfor ei økonomisk krise som dei ikkje har sett maken til sidan den store depresjonen på 1930-talet.

Permitterte i Noreg

Liknande åtvaringar kjem òg frå analytikarar og økonomar i fleire andre land.

– Dette er verre enn 2008, verre enn 1987. Denne krisa er den verste som har ramma finansmarknadene sidan den store depresjonen, sa Stephen Isaacs frå selskapet Alvine Capital Management til den amerikanske TV-stasjonen CNBC før helga.

I Noreg meiner NHO at arbeidsløysa allereie har stige til eit nivå vi ikkje har sett sidan den økonomiske depresjonen på 1930-talet.

Utsiktene har vorte kraftig forverra etter kvart som stadig fleire land har sett i verk ekstreme tiltak for å stanse koronaviruset. Professor Ola Grytten ved Noregs handelshøgskule (NHH) sa til NTB så seint som i slutten av februar at viruset neppe ville utløyse noka økonomisk krise.

I dag er vurderinga ei heilt anna.

– Eg ser mykje mørkare på det no, siger Grytten til NTB.

Avhengig av krisehjelp

Koronaviruset utløyser i utgangspunktet ei krise på tilbodssida av økonomien når mykje produksjon stansar opp.

Dette påverkar i turen sin etterspørselen når arbeidstakarar blir permitterte eller mistek jobben og får lågare inntekt. Bedrifter i mange bransjar mistek inntekter og risikerer å gå konkurs – viss dei ikkje blir redda av krisehjelp frå styresmaktene.

Mange land har sett i verk eller varsla krisepakkar som skal sørge for at bedriftene framleis har tilgang på lån, og at innbyggjarane framleis har ei inntekt. I tillegg har sentralbankane kutta rentene og sett i verk andre tiltak for unngå uro i finansmarknadene.

– Men det er fint lite du kan gjere med det fundamentale, siger Grytten. Han peikar på at meir pengar ikkje får i gang økonomisk aktivitet som er stansa av styresmaktene.

– Verste i fredstid

Trass krisehjelp fryktar NHH-professoren at ein del selskap ikkje vil klare å betene gjeldt seie og dermed gå konkurs.

Dette kan i turen sin ramme bankar i fleire land og utløyse ei ny finanskrise. Grytten er samd i at situasjonen vi står overfor no, kan bli verre enn finanskrisa i 2008.

– Dette kan bli den verste krisa i fredstid sidan 1930-talet, siger han.

Gjennom mange år med stadig lågare renter har ein del selskap teke opp svært høg gjeld, mellom anna i USA og Kina. Mange analytikarar har peika på dette som eit sårbar punkt når økonomien blir ramma av eit nytt sjokk.

Risiko for inflasjon

Ei anna utfordring er at også ein del land har svært høg gjeld. No blir dei nøydde til å ta opp endå større lån og auke statsgjelda for å få råd til store krisepakkar.

Grytten trur slike låneopptak og «pengetrykking» aukar risikoen for sterkare inflasjon litt fram i tid.

Men mykje avheng av kor lang tid det tek før spreiinga av koronaviruset minskar. Viss det ikkje går for lang tid før økonomien i landa blir normaliserte, kan vi få ein rask oppgang før skadeverknadene blir for store.

– Vi veit ikkje kor lenge viruset vil herje, undertrekar NHH-professoren.

Finansgiganten Goldman Sachs trur USAs BNP vil ta seg kraftig opp igjen allereie til hausten. Og Grytten reknar med at børsane vil flytta seg svært raskt oppover når krisa først byrjar å bli mindre..

