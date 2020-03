Staten tek over britiske tog

utenriks

Togtrafikken blir redusert frå måndag etter at rådet frå regjeringa om å unngå alle ikkje-nødvendige reiser har ført til at passasjertalet stuper. Folk blir òg bedne om å ikkje dra på hytta eller campingplassar, anten det er for ein ferie eller for å isolere seg.

For å sikre at toga går for arbeidarar som framleis treng det, tek regjeringa over «alle inntekter og utgifter» minst eit halvt år, opplyser samferdselsdepartementet måndag.

Selskapa som driv toga, skal framleis stå for drifta og få eit mindre administrasjonsvederlag. Grepet skal sikre føreseieleg vilkår for operatørselskapa, slik at dei kan bidra til det beste for nasjonen, heiter det frå departementet.

Statsminister Boris Johnsons seier smittespreiinga har akselerert, og landet har no registrert 281 døde i koronautbrotet. Måndag skal Parlamentet debatterer eit forslag til unntakslov på grunn av krisa. Mange politikarar har òg bede Johnson innføre strengare reglar for å tvinge folk til å følgje dei offisielle råda.

