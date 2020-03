utenriks

– Vi ser ein trend som tyder på at den eksponentielle kurva flatar ut noko, seier Lothar Wieler ved smittevernmyndigheita Koch-instituttet. Han understrekar at det er for tidleg å seie noko sikkert, men seier han er optimist når tiltaka som er sett inn, allereie har ein synleg effekt.

Mobildata viser òg at folk flyttar seg mindre, men nedgangen er ikkje nok, seier Wieler.

