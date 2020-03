Pompeo prøvde å berge avtalen med Taliban

utenriks

Pompeo møtte både Afghanistans president Ashraf Ghani og erkerivalen hans Abdullah Abdullah, som kranglar om kven som vann presidentvalet i september i fjor.

Ghani vart teke i eid for ein ny periode 9. mars, men Abdullah nektar for resultatet og har utropt seg sjølv til president.

Den amerikanske utanriksministeren prøvde å få dei to til å slutte opp om avtalen USA inngjekk med Taliban i februar, men forlét seinare på dagen Kabul utan at det vart meldt om noko gjennombrot.

Avtalen med Taliban opnar for amerikansk tilbaketrekking frå landet og direkte forhandlingar om ein fredsavtale mellom opprørarane og regjeringa i Kabul.

Oslo-forhandlingar

Forhandlingane skulle etter planen ha starta i Oslo 10. mars, men Ghani har til no nekta å gå med på Talibans krav om fangeutveksling, som er eitt av punkta i avtalen mellom opprørarane og USA.

Taliban krev at 5.000 fangar må setjast fri før dei vil setje seg ved forhandlingsbordet, og tilbyr sjølv å setje fri 1.000 fangar.

Ghani skal ha tilbode seg å setje fri 1.500 fangar mot lovnad om at dei ikkje tek til våpen igjen, og dessutan å setje fri dei resterande 3.500 når forhandlingane er i gang. Dette har Taliban avvist.

Videomøte

USAs spesialutsending, afghanskfødde Zalmay Khalilzad, fekk søndag partane med på eit videomøte der fangeutveksling vart diskutert, men heller ikkje dette resulterte i noko gjennombrot,

Khalilzad strekar under verdien av at dei raskt blir samde og åtvarar om at avtalen USA har inngått med Taliban, elles kan falle frå kvarandre.

