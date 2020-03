Over 15.000 døde etter koronasmitte

utenriks

Ifølgje worldometer var det måndag formiddag registrert 15.297 dødsfall i verda, ein auke på nesten 1.600 frå dagen før.

Italia toppar lista med 5.476 døde, følgd av Kina med 3.270, Spania med 2.182 og Iran med 1.812.

Den globale dødsraten er på rundt 4,4 prosent, medan han i Italia er på nærare 9,3 prosent og i Kina, der viruset først vart oppdaga, på 4 prosent.

Dødsraten avheng likevel av kor mange som blir for testa koronasmitte. I land der mange blir testa, også dei som ikkje er alvorleg sjuke, er dødsraten relativt låg, medan han i land der berre dei sjukaste blir testa, vil bli høgare.

Italienske ekspertar anslår at det reelle talet på smitta i landet kan vere opptil dobbelt så høgt som stadfesta, noko som i så fall vil halvere den offisielle dødsraten.

Alvorleg og kritisk

Nærare 350.000 har hittil fått påvist smitte i 192 land og territorium, men av desse er drygt 100.000 no virusfrie og friskmelde.

Tilstanden til drygt 11.000 av dei over 220.000 som framleis har smitten i kroppen, blir kalla alvorleg eller kritisk. Det svarer til 4,8 prosent, medan delen for eitt døgn sidan låg på 5 prosent.

Mørketala blir likevel antekne å vere svært høge, då mange land har avgrensa utstyr og kapasitet til å teste for viruset.

Friskmelde kinesarar

Kina er det landet som har påvist flest smitta, over 81.000, men berre drygt 5.000 av desse har framleis viruset i kroppen.

I Italia har nærare 47.000 av dei 59.000 som har fått påvist smitte, framleis viruset i kroppen.

I USA er berre nokre få hundre av dei 35.000 som har fått påvist smitte, sidan friskmeldt.

Spania og Tyskland har òg mange som no er smitta, høvesvis rundt 28.000 og 26.000.

Gamle og kronisk sjuke

Statistikk frå fleire land viser at ein stor del av dei som døyr etter å ha fått påvist koronasmitte, i utgangspunktet lei av ein eller fleire kroniske sjukdommar.

Statistikken viser òg at gjennomsnittsalderen til dei som døyr, er svært høg. I Italia er rundt halvparten av dei som døyr over 80 år gamle, og 85 prosent over 70 år gamle, ifølgje epicentro.

Tal frå Kina viser òg at dødsrisikoen for dei som er over 80 år gamle, er på over 20 prosent, og at han aukar ytterlegare om ein lir av kronisk hjarte- og lungesjukdom eller diabetes.

(©NPK)