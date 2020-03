Oljeprisen fall etter usemje om amerikansk krisepakke

utenriks

Prisen på nordsjøolje fall til 25 dollar fatet i morgontimane onsdag, ned 4,9 prosent. For den amerikanske lettolja fall prisen med 2,5 prosent til 22 dollar fatet. Nedgangen kjem etter at politikarane i det amerikanske Senatet ikkje vart samde om ein krisepakke på opptil 2.000 milliardar dollar for å møte utfordringane som amerikansk næringsliv står overfor som følgje av koronaviruset.

Ut over morgonen gjekk prisen på brentoljen noko opp igjen, men låg ved 5-tida måndag morgon rundt 26,20 dollar fatet.

Børsnedgang

Også børsane reagerte med merkbar nedgang. Då handelen opna på børsane i Asia måndag var utviklinga svært ulikt. I Tokyo steig Nikkei-indeksen med 1,57 prosent etter at valutaen i landet, yen, hadde vorte billegare målt mot amerikanske dollar. Også den breiare samansette Topix-indeksen styrkte seg, med 0,61 prosent.

I Hongkong derimot, fall Hang Seng-indeksen med 3,7 prosent medan det i Shanghai vart notert ein nedgang på 2,5 prosent. I Singapore fall børsen 7,5 prosent, i Jakarta 4 prosent og i Taiwan 2,8 prosent.

Kraftig fall

I Wellington på New Zealand fall børsen heile 9,3 prosent etter at det kunngjort ein fire veker lang stenging for å kjempe mot koronaviruset.

I Australia fall børsen med heile 6 prosent sidan landet først no har innført strenge tiltak for å avgrense koronasmitte, melder The Guardian. Frå og med måndag må alle serveringsstader, samlingspunkt og mange andre typar bedrifter stenge. I teorien er skulane i landet framleis opne, men fleire av delstatane har innført eigne og strengare reglar enn den føderale regjeringa som blir leidd av statsminister Scott Morrison.

(©NPK)