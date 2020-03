MR-advokatar «forsvunne» i Kina

utenriks

Ei gruppe FN-ekspertar etterlyser informasjon om Ding Jiaxi, Zhang Zhongshun og Dai Zhenya, som blir haldne i forvaring på ukjend stad, utan tilgang på advokat eller familie.

Ingen av dei tre er stilte for retten og det er derfor uklart kva dei blir skulda for. Sidan ingen veit kvar dei blir haldne innesperra, blir det frykta at dei kan bli utsette for tortur eller anna form for press.

Ei rekke andre menneskerettsadvokatar og aktivistar vart òg arresterte mot slutten av fjoråret, visstnok skulda for forsøk på å starte ei demokratirørsle.

