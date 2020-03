EU-land gir grønt lys til å starte medlemskapssamtalar med Nord-Makedonia og Albania

utenriks

Ambassadørane frå dei 27 medlemslanda vart måndag samde om å ta det neste stige i prosessen, opplyser kjelder til dei to nyheitsbyråa måndag.

Avgjerda blir venta å bli spikra når Europa-ministrane til medlemslanda møtest til digitalt møte tysdag, før ho blir formalisert seinare i veka.

Det skjer fleire månader på overtid. EU-kommisjonen har lenge meint at både Albania og Nord-Makedonia er klare for medlemsskapforhandlingar etter demokratiske reformer i begge land. Nord-Makedonia har dessutan endra namn for å løyse ein langvarig strid med nabolandet Hellas.

Men i oktober sette Frankrike, Nederland og Danmark kjeppar i hjula for prosessen då dei insisterte på fleire reformer, og dessutan ein full gjennomgang av prosedyrane med å ta opp nye land i unionen.

Det førte til kraftige reaksjonar både frå regjeringane i Skopje og Tirana og frå andre EU-land. I Nord-Makedonia utløyste det òg ei regjeringskrise. Alle uteståande stridsemne er no løyste, seier DPAs kjelder i diplomatiet etter ambassadørmøtet på måndag i Brussel.

Prosessen med å utvide EU for første gong sidan Kroatia vart medlem i 2013 vil truleg ta fleire år.

