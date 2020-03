Børsoppgang i Japan

utenriks

– Ein relativt billeg yen oppmuntra investorar til å kjøpe tilbake aksjar, seier Shinichi Yamamoto, som er meklar hos Okasan Securities i Tokyo.

Oppgangen på måndag betyr likevel ikkje nødvendigvis at utviklinga vil halde fram i same spor i dagane som kjem, forklarer Yamamoto, som trur investorar vil selje unna tysdag for å sikre gevinst.

Handelen på måndag lét seg ikkje påverke av spekulasjonar om at OL kan bli utsett. Yamamoto seier at investorar allereie har prisa inn eit slikt scenario.

