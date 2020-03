Børsoppgang i Japan – stort fall i Kina

utenriks

Nikkei-indeksen på Tokyobørsen steig 2 prosent måndag. Topix-indeksen steig 0,68 prosent.

– Ein relativt billeg yen oppmuntra investorar til å kjøpe tilbake aksjar, seier Shinichi Yamamoto, som er meklar hos Okasan Securities i Tokyo.

Oppgangen i Japan betyr likevel ikkje nødvendigvis at utviklinga vil halde fram i same spor i dagane som kjem, forklarer Yamamoto, som trur investorar vil selje unna tysdag for å sikre gevinst.

Handelen på måndag lét seg ikkje påverke av spekulasjonar om at OL kan bli utsett. Yamamoto seier at investorar allereie har prisa inn eit slikt scenario.

Motsett veg gjekk det i Hongkong. Der fall Hang Seng-indeksen 4,86 prosent. I Fastlands-Kina var det òg stor nedgang. Hovudindeksen på Shanghai-børsen fall 3,11 prosent. Hovudindeksen på Shenzhen-børsen gjekk ned 4,26 prosent.

Opninga på dei leiande børsane i Europa gjekk same veg. FTSE 100-indeksen i London opna ned 4,8 prosent. I Paris gjekk CAC 40-indeksen ned 4,4 prosent, medan DAX-indeksen i Frankfurt fall med 4,6 prosent.

Også Oslo Børs starta dagen og veka med ein nedtur på rundt 4 prosent.

