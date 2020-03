Spekulasjonane i full gong om kva kvinne Biden vil ha som visepresidentkandidat

utenriks

Den tidlegare visepresidenten vann alle tre primærvala tysdag og har ei leiing som gjer det omtrent umogleg for Bernie Sanders å ta han igjen før Demokratanes landsmøte i juli.

Biden har gitt få indikasjonar på kven han vil velje anna enn at han vil velje ein som er «kvalifisert til å bli president i morgon». Det lèt etter ei lang liste over potensielle kandidatar.

Kva visepresidentkandidat han vel, kan styrkje Bidens popularitet hos veljargrupper som kan bli avgjerande ved presidentvalet, som latinos og veljarane i vippestatane i Midtvesten.

Det er venta at Biden-teamet ikkje formelt vil starte med å peike ut visepresidentkandidatar før i byrjinga av april.

Klobuchar favoritt

Ein publikumsfavoritt som Biden allereie ser ut til å ha avvist, er Michelle Obama (56). Men under eit valkamparrangement i South Carolina sa Biden at han «vil spørje umiddelbart, viss eg får vite at det er ein sjanse for at ho ville gjere det».

I timane etter at Biden sa at han vil ha ein kvinneleg visepresident, avslo Amy Klobuchar (59) høfleg spørsmål om ho var aktuell. Populariteten til Minnesota-senatoren i Midtvesten og den pragmatiske stilen hennar kan appellere til vippeveljarar og passe godt til Bidens stil.

Etter at ho trekte seg som presidentkandidat og støtta Biden, har ho vore ein aktiv støttespelar for han. Men måndag spelte Klobuchar kostbar og sa at ho ikkje «engasjerer seg i hypotetiske moglegheiter».

Harris kvalifisert

Ein annan aktuell kandidat er California-senator Kamala Harris (55). Harris var den einaste afroamerikanske kvinna som var med i Demokratanes nominasjonskamp. Etter å ha lansert kandidaturet sitt i januar i fjor, låg ho lenge i tetsjiktet på meiningsmålingane. Men i desember trekte ho seg, og 3. mars gav ho Biden støtta si.

Harris har òg eit spesielt band til Biden etter å ha jobba tett saman med sonen hans Beau, som døydde av hjernekreft i 2015.

I januar sa Biden at Harris er ein aktuell kandidat «for alt», mellom anna visepresident.

– Ho er kvalifisert til å vere president, sa han.

Abrams aktuell

Ei anna svart kvinne som kan vere aktuell, er Stacey Abrams (46), som Biden har omtalt som «kvinna som burde ha vore guvernør i Georgia». Ifølgje ei kjelde tett på Biden-teamet var ho i kontakt med valkampstaben til Biden så seint som førre veke.

Ein ting som taler imot henne, er manglande nasjonal erfaring. I eit intervju førre veke på MSNBC sa Biden at erfaring på den nasjonale politiske arenaen er veldig viktig når han skal velje visepresidentkandidaten sin.

Politico trekkjer òg fram Wisconsin-senator Tammy Baldwin (58) som ein kandidat som kan hjelpe Biden å vinne tilbake vippestaten ho er senator i. Baldwin er den første opne homofile senatoren i USA, noko som kan trekkje unge, liberale veljarar.

Warren

Biden har òg sjølv nemnt senatorane Jeanne Shaheen (73) og Maggie Hassan (62) frå New Hampshire, og Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer, som Klobuchar kan hjelpe Demokratane å vinne tilbake heimstaden sin og andre statar i Midtvesten.

Også Massachusetts-senator Elizabeth Warren (70) har fått ein god del merksemd. Ho tilhøyrer venstresida i partiet, men klarte ikkje å vinne tilliten til dei eldre veljarane eller å få nok støtte frå afroamerikanarane. 5. mars gav ho opp forsøket på å bli Demokratanes presidentkandidat.

Biden og Warren har vore i kontakt, men nokre av Warrens støttespelarar meiner ho og moderate Biden står for langt unna kvarandre til å byggje bru.

