Singapore registrerer første koronadødsfall

utenriks

Dei to er dei første registrerte covid-19-dødsfalla i den søraustasiatiske staten, som har vore hylla for dei strenge førebyggande tiltaka sine for å kontrollere spreiing av smitten.

Alle samkommer for meir enn 250 personar er avlyste, og det er oppmoda til heimekontor for alle som har moglegheit til det.

Alle som kjem til landet, inkludert borgarane i landet, må i karantene i 14 dagar. Innbyggarane i landet blir oppmoda til å avstå frå all reiseaktivitet for tida.

Hittil er 385 personar registrerte med koronavirus i Singapore.

(©NPK)