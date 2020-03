Volvo stoppar all produksjon i Sverige – 45.000 blir ramma

utenriks

Volvo Cars og Volvo AB, som er to ulike selskap, stoppar mellombels all produksjon i Sverige.

Lastebilselskapet Volvo AB melder at 20.000 tilsette blir permitterte frå og med neste veke. Kor lenge dei blir permitterte, er førebels uklart.

For dei tilsette betyr dette at lønningane blir reduserte med 7,5 prosent. For konsernleiinga blir lønna redusert med 20 prosent, ifølgje selskapet.

I tillegg har selskapet Volvo Cars stoppa all produksjon ved fabrikkane i Torslanda, Skövde og Olofström i Sverige.

Også fabrikkar i Belgia og USA blir ramma av produksjonsstansen i Volvo Cars.

I Sverige vil alle fabrikkar i første omgang vere stengd frå 26. mars til 14. april. I Belgia held dei stengt til 5. april.

25.000 tilsette i Sverige blir ramma, opplyser styreleiar i Volvo, Håkan Samuelsson, til Sveriges Radio.

Ifølgje Stefan Elfström i presseavdelinga i Volvo blir det ikkje oppseiingar, men permisjonar der staten vil dekke rundt halvparten av lønnskostnadene.

– Ambisjonen er deretter å gå tilbake til normal produksjon, seier Elfström.

