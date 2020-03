Over tusen døde av covid-19 i Spania

utenriks

Det opplyste det spanske helsedepartementet fredag.

Talet på stadfesta smitta er no 19.980, og dette talet har sidan torsdag auka med 2.833.

Koronaviruset har spreidd seg raskt i Spania, og styresmaktene har innført svært strenge tiltak for å få kontroll over situasjonen. Portforbod er innførte, og militæret er sett inn for å passe på at folk held seg innandørs. Skular, universitet, offentlege institusjonar og dei fleste butikkar er stengde.

Den spanske regjeringa har òg bede om bistand frå Kina, som har sendt medisinsk utstyr til Spania.