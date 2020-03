NASA utset arbeid med månerakett

utenriks

– Vi innser at NASA-oppdrag kan bli ramma, men helsa og sikkerheita til tilsette våre er viktigast, seier Jim Bridenstine som leier Stennis Space Center i New Orleans. Det er dette anlegget og ein fabrikk i nærleiken som er stengde.

– Endringa kjem som følgje av aukande talet på covid-19-tilfelle i lokalsamfunnet, fleire tilsette som har sett seg sjølv i isolat og eitt stadfesta tilfelle blant dei tilsette på Stennis, seier Bridenstine.

Først steg i det såkalla Artemis-prosjektet er å sende astronautar til månen i 2024 – 55 år etter at Neil Armstrong vart førstemann og 53 år etter at det sist var menneske der. Målet med programmet er å etablere ein langsiktig base på månen og teste teknologi for å sende folk til Mars på 2030-talet.

(©NPK)