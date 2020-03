Franske byar skjerpar portforbodet

utenriks

Borgarmeisteren i Nice, Christian Estrosi, opplyste at den berømte strandpromenaden i byen, Promenade des Anglais, vil bli avsperra.

– Mangelen på samvit er rett og slett heilt utoleleg, sa Estrosi, med tilvising til dei mange som framleis trassar pålegget til styresmaktene og spaserer langs promenaden, utan tanke på fare for smittespreiing.

Alle andre område i byen, som kan ende opp som utfarts- og samlingsstadar når promenaden blir stengd, vil òg bli stengde dersom ikkje folk held seg unna, åtvara Estrosi.

Rundt 11.000 menneske har til no fått påvist koronaviruset i Frankrike, og talet på døde steig fredag til 372.

Politiet i Paris varslar òg auka kontroll ved jernbanestasjonane i byen, for å sikre at ingen reiser utan gyldig grunn. For dei som trassar forbodet ventar bøter på 135 euro, drygt 1.600 kroner.

Paris vurderer òg å stengje dei populære gangvegane langs breidda av elva Seinen, og dessutan fleire av dei berømte plassane i byen, mellom anna ved Eiffeltårnet og Les Invalides.

