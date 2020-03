Den katolske kyrkja tilgir syndene til koronasmitta

utenriks

Dekretet omfattar òg helsearbeidarar og dei som ber for dei, og dessutan dei som pleier sjuke familiemedlemmer.

Føresetnaden for å få forlating for syndene er at den sjuke sjølv ber eit visst tal bønner, og at dei som ber for helsepersonell, les i Bibelen minst ein halvtime dagleg, heiter det vidare.

Italia er det landet i verda som har hatt flest dødsfall som følgje av koronasmitte, og også i Vatikanstaten i Roma er det meldt om eitt smittetilfelle.

Pave Frans er sjølv testa for smitte, men var ifølgje Vatikanet virusfri.

(©NPK)