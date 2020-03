WHO snur om Ibux

utenriks

Organisasjonen opplyser torsdag at dei ikkje kjente til publiserte vitskaplege data om tematikken. WHO legg til at dei heller ikkje har fått informasjon om negative effektar av verkestoffet for koronasmitta frå legar som har behandla slike pasientar.

– No, basert på tilgjengeleg informasjon på noverande tidspunkt, åtvarar ikkje WHO mot å bruke ibuprofen, heiter det i ei ny fråsegn frå organisasjonen, som tysdag åtvara mot verkestoffet.

Det betennelsesdempande verkestoffet ibuprofen blir mellom anna brukt i det mykje brukte smertestillande produktet Ibux.

