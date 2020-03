Hotell i Madrid omgjort til koronasjukehus

utenriks

Ambulansar frakta torsdag pasientar til Gran Hotel Colon, som har 359 rom. Fredag skal endå eit firestjerners hotell, Marriott Auditorium, bli teke i bruk for pasientar.

Hotelleigarar i Madrid har tilbode styresmaktene til saman 40 hotell med 9.000 senger til bruk for koronapasientane.

Madrid er blant byane i Spania som er hardast ramma av virusutbrotet.

Fleire sjukehus byrjar no å bli overfylte. Ved hjelp av hotella ønskjer styresmaktene at sjukehusplassane kan reserverast for dei meir alvorleg sjuke.

Hotella skal nyttast av pasientar som treng medisinsk hjelp, men som ikkje treng å vere innlagt på sjukehus, både i byrjinga og slutten av sjukdomsforløpet, opplyser styresmaktene.

767 smitta personar er døde i Spania, medan 17.147 personar er stadfesta smitta, viser tal frå torsdag. Madrid står for 40 prosent av det samla talet smitta og to tredeler av dei døde.

Spania har det fjerde høgaste talet på stadfesta smittetilfelle, etter Kina, Italia og Iran.

(©NPK)