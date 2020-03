Trump varslar viktig pressekonferanse

utenriks

– Eg kjem til å ha ein pressekonferanse i dag for å diskutere veldig viktige nyheiter frå FDA om det kinesiske viruset, skriv Trump på Twitter utan å spesifisere når pressekonferansen skal vere.

Trump har fleire gonger dei siste dagane omtalt koronaviruset som «det kinesiske viruset», truleg i eit forsøk på å sverte Kina. Dei første tilfella av viruset vart oppdaga i byen Wuhan i Kina. Episenteret for virusutbrotet er no i Europa, ifølgje WHO.

Tysdag melde CNN at talet på dødsfall forårsaka av viruset i USA hadde passert 100. Meir enn 6.000 er så langt bekrefta smitta i alle dei amerikanske delstatane. Relativt få er likevel testa i USA samanlikna med mange andre land, og førekomsten kan vere langt høgare.

